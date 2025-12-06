حقيقة ادعاء التلاعب في سرعات لافتات الطريق الدائري بالمقطع المتداول

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر بأن السرعات المدونة على اللافتات الإرشادية بالطريق الدائرى غير صحيحة ومُتعمدة لزيادة المخالفات على قائدى المركبات .

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، حيث أنه لا يتم تركيب أجهزة رادار بالطريق الدائرى أو أى طريق إلا عقب التأكد من تواجد اللافتات الإرشادية الخاصة بالسرعات بمواقع ظاهرة قبل أماكن الرادارات ومطابقة حد السرعة القانونية بالرادارات للافتات الإرشادية ، فضلاً على أن روافد الطريق الدائرى تُعد طرق داخلية داخل المحافظات والسرعات المقررة لها هى ذات السرعات المقررة لفئات المركبات بالطرق الداخلية للمدن والتي لا تتعدى ٤٠ كيلومتر / ساعة .

أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو (سائق سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات

مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) ، وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب ، وأفاد بإبلاغه من مدير الشركة التى يعمل بها بوجود عدد ( 22 مخالفة مصورة "تجاوز السرعة المقررة") على السيارة قيادته وأنه سيتم خصم قيمة المخالفات من راتبه ، فقرر تصوير المقطع المشار إليه فى محاولة لتبرئة ساحته

من إرتكاب المخالفات أمام مسئولى الشركة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .