الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد فصل الشتاء تراجعا في نشاط الجهاز المناعي بسبب قلة النوم وضعف التعرض للشمس وزيادة التوتر لذلك يصبح الاهتمام بالغذاء خطوة اساسية للحفاظ على الصحة وتعزيز قدرة الجسم على مقاومة العدوى وتعد بعض الاطعمة عاملا مهما لدعم المناعة بفضل عناصرها الطبيعية التي تساعد على تقوية الجسم في موسم البرد.

اليوم نتعرف على اطعمة تقوي المناعة في الطقس البارد

فوائد لحم البقر لتعزيز المناعة

يمثل لحم البقر مصدرا غنيا بالبروتينات والحديد والعناصر التي يحتاجها الجسم لرفع كفاءته المناعية اذ يحتوي على نسبة مرتفعة من الزنك الذي يعد من اهم المعادن المسؤولة عن دعم خلايا المناعة وتسهيل عملها كما يسهم تناول لحم البقر في تحسين مستويات الطاقة ودعم وظائف الجسم الحيوية خلال ايام الشتاء.

يحتوي على نسب عالية من الزنك الذي يساعد في دعم الجهاز المناعي.

يمد الجسم بالبروتين الضروري لتجديد الخلايا.

يحتوي على فيتامينات ب التي تدعم الطاقة.

يمنح الجسم الحديد المهم للوقاية من الاجهاد.

البروكلي ودوره في دعم الجسم

يعد البروكلي من الخضروات المفيدة للصحة بفضل ما يحتويه من مضادات طبيعية تساعد على تعزيز قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات اذ يضم نسبا مرتفعة من بيتا كاروتين ومركبات اخرى تعمل على تقوية المناعة كما يسهم تناوله بشكل منتظم في تقليل مدة التعرض لاعراض الانفلونزا ويدعم الجهاز التنفسي خلال فصل الشتاء.

يحتوي على مضادات اكسدة تحفز المناعة.

يساعد على تقليل الالتهابات داخل الجسم.

يدعم الجهاز التنفسي في موسم البرد.

يعد خيارا صحيا في الوجبات اليومية.

فوائد الفلفل الحلو لرفع المناعة

يسهم الفلفل الحلو في تعزيز الصحة بفضل غني محتواه بفيتامين سي الذي يعد من اهم العناصر التي تدعم عمل خلايا الدم البيضاء والتي تعتبر الركيزة الاساسية في حماية الجسم اذ يساعد تناول الفلفل الحلو خلال الشتاء على تقوية القدرة الدفاعية للجسم الى جانب احتوائه على مضادات اكسدة تعزز الصحة العامة.

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي.

يعزز نشاط الجهاز المناعي.

يشارك في دعم انتاج خلايا الدم البيضاء.

يساهم في تقليل اعراض نزلات البرد.

الكمثرى ودعم وظائف الجسم

تعد الكمثرى من الفواكه المفيدة في موسم الشتاء لاحتوائها على عناصر تساعد الجسم على مواجهة العدوى اذ تحتوي على فيتامين سي ومركبات تدعم عمل المناعة كما تسهم هذه الفاكهة في تحسين صحة القلب وتعزيز مستويات الطاقة وهي ايضا تساعد الجسم على التئام الجروح بشكل اسرع وتمنحه دعما غذائيا مهما خلال الطقس البارد.