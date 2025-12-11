أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 ديسمبر 2025 02:19 مساءً - نظم قطاع أكاديمية الشرطة كلية الشرطة محاضرتين توعويتين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام.

وهدفت المحاضرتان إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتي كان من أهمها تبني الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة استناداً إلى التزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا انعكاس الأثر الإيجابي للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى استباقية في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محاورها الأربع، والتي تشمل الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوي الهمم، حقوق كبار السن، والتي قد تجلت وأسهمت في تحسين كافة المناحي الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.

وقد عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري بها في هذا الشأن.