الرياض - كتبت رنا صلاح - اقتحم عشرات مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فإن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق، حيث داهمت منازل المواطنين وفتشتها قبل أن تعتقل 14 فلسطينيا، كما شملت حملة الاعتقالات متضامنين أجانب بالقرب من رام الله، وذلك حسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.