الرياض - كتبت رنا صلاح - نفّذت القوات الجويّة الأميركية واليابانية تدريبات مشتركة الخميس، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان اليابانية المشتركة في طوكيو، في استعراض للقوة بعد يومين من تنفيذ طائرات روسية وصينية دوريات مشتركة.

الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات جوية مشتركة

وجاء في بيان نُشر على موقع أكس "أكدنا من خلال هذه المناورة الإرادة الصارمة لليابان والولايات المتحدة في عدم السماح بأي تغيير للوضع القائم بالقوة (..)، وكذلك جاهزية" القوات العسكرية للبلدين "ما يعزز قدرات الردع والرد".

وأعلنت طوكيو الأربعاء أن قاذفتين روسيتين من طراز "تو-95"، قادرتين على حمل رؤوس نووية، حلّقتا فوق بحر اليابان لملاقاة قاذفات صينية من نوع "اتش-6" في بحر الصين الشرقي، قبل التحليق معا في محيط اليابان.

وأكدت اليابان أنها أرسلت طائرات مقاتلة ردا على ذلك.

وتأتي هذه التطوّرات في خضمّ توترات صينية يابانية بعد تعليقات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان. فهي لمّحت في مطلع تشرين الثاني إلى أن طوكيو قد تتدخّل عسكريا في حال مهاجمة الجزيرة التي تطالب بكين بالسيادة عليها.