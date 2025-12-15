عدي الدباغ ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم بعد حل أزمة المستحقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - ينتظم الفلسطينى عدي الدباغ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في تدريبات الفريق اليوم، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين بطولة كأس العرب، التي تقام بقطر.

من جانبه، أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى الزمالك، أن عدى الدباغ من المنتظر أن ينتظم في التدريبات اليوم بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، في ظل استعداد الفريق الأبيض لمواجهة حرس الحدود ببطولة كأس عاصمة مصر.

ونجح الزمالك في صرف جزء من مستحقات اللاعب أمس، على خلفية الإنذار الذى أرسله إلى الزمالك بالفسخ، على أن ينتظم في التدريبات بعد عودته من فلسطين خلال الساعات الماضية.

وكان مصدر بالزمالك كشف، إن عدى الدباغ لم يلتقى عروضا حتى الآن للرحيل عن الفريق، حيث لم يصل النادى أي عروض لرحيل اللاعب، وحال تلقى عروض بشأن الدباغ، سيتم الموافقة ولكن بما يصب في مصلحة الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الفني وإدارة الكرة.