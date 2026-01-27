هدف النصر في الدقيقة 28.. ملخص مباراة الترجي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 10:26 مساءً - شهدت مباراة الترجي وشبيبة القيروان مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الـ18 للدوري التونسي لكرة القدم، انتهت بفوز الترجي بهدف دون رد، وحقق الترجي هدف النصر في الدقيقة 28، عن طريق كسيلة بوعالية.

وحاول الترجي تحقيق الهدف الثاني في الدقيقة 71 من وقت المباراة لكن لم يحسبه الحكم بحجة التسلل، وفي الدقيقة 91 تم طرد حارس القيراون، محمد عزيز البجاوي، لمحاولته التصدي لكرة من خارج منطقة الجزاء.

ويذكر أن قد تصدر الترجي للدوري التونسي برصيد 40 نقطة، وبوقت سابق شهدت مباراة النادي الأفريقي والترجي الجرجيسي تعادلًا سلبيًا دون أهداف.