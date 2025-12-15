وسط تفشي اللإنفلونزا.. اضطرابات واسعة في النظام الصحي البريطاني وإضراب محتمل للأطباء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - تستعد المستشفيات في جميع أنحاء إنجلترا لاحتمال حدوث اضطرابات واسعة، مع ترقب الجمعية الطبية البريطانية إعلان نتائج تصويت حاسم بشأن إضراب محتمل للأطباء لمدة خمسة أيام، بحسب صحيفة "الإندبندنت ".

ومن المتوقع أن يشمل الإضراب نصف القوى العاملة الطبية، ويبدأ يوم الأربعاء بالتزامن مع ذروة الموسم الشتوي، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي في ظل تفشي الإنفلونزا، الذي شهد ارتفاعًا بنسبة أكثر من 55% خلال الأسبوع الماضي.

وعرضت الحكومة على النقابة توسيع فرص التدريب التخصصي للأطباء وتغطية المصاريف الشخصية مثل رسوم الامتحانات، دون أي زيادة في الأجور، فيما انتقد المسؤولون النقابة لتأخرها في الرد على العرض، محذرين من أن الإضراب سيؤدي إلى اضطرابات لاداعى لها للمرضى.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية على ضرورة الحفاظ على 95% من العمل المخطط له مسبقًا، رغم التحديات الكبيرة التي يفرضها الضغط الشتوي على المستشفيات.