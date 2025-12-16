وزارة الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية على متنها مواطنين مصريين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:31 مساءً - تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية توجه من إحدى الدول المجاورة إلى اليونان في ٧ ديسمبر ٢٠٢٥، كان على متنه ٣٤ من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم ١٤ مواطناً مصرياً لاقوا حتفهم.

وفور ورود معلومات عن غرق المركب، كلف د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج السفارة المصرية في اليونان بسرعة التواصل على أعلى مستوى مع السلطات اليونانية لتقديم المساعدة الممكنة لمن تم إنقاذهم من المركب، وكذلك سرعة شحن جثامين المتوفيين الذين تم انتشال جثثهم وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية، حيث تواصلت السفارة المصرية في أثينا مع أسر المتوفيين لترتيب نقل الجثامين إلى أرض الوطن.

وتعاود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مناشداتها للمواطنين بعدم الانجرار وراء عصابات الهجرة غير الشرعية حفاظاً على أرواح المواطنين وكذلك اتباع الطرق القانونية المتعلقة بالدخول إلى الدول الأجنبية من خلال تأشيرات دخول قانونية تجنباً لتكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

وتتقدم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التعازي إلى أهالي المتوفيين ممن لاقوا حتفهم خلال هذا الحادث الأليم.