الزراعة: النمل الأبيض لا يدمر الحوائط ولا الطوب.. وخدمات مجانية لمكافحته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 12:30 مساءً - أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن النمل الابيض يمتلك طبيعة غذائية محددة، حيث يتغذى حصرياً على مادة "السليلوز" المتواجدة في الأخشاب، المنسوجات، والورق.

ونفت الوزارة بشكل قاطع ما يشاع حول قدرة هذه الحشرة على تدمير الحوائط أو الأساسات الخرسانية أو الطوب، مؤكدة أن نشاط النمل الابيض، رغم خطورته البالغة على الأثاث والمقتنيات الخشبية، لا يؤدي علمياً إلى انهيار المباني بشكل كامل كما يروج البعض، مما يطمئن المواطنين بشأن السلامة الإنشائية لمنازلهم.

وعلى صعيد المواجهة الميدانية، أكدت وزارة الزراعة أن أجهزة المكافحة في مديريات الزراعة تعيش حالة من الاستنفار الدائم طوال العام وعند تلقي بلاغ بوجود بؤر إصابة، يتم تطبيق بروتوكول فني معتمد لضمان العزل التام للمبنى المصاب؛ ويشمل هذا البروتوكول حفر خنادق دقيقة حول أسوار المنازل وحقنها بمبيدات متخصصة تعمل كحائط صد يمنع تسلل الحشرة أو انتشارها إلى المناطق المجاورة.

وأعلنت الوزارة عن توفير خدمات المكافحة وحقن التربة "مجاناً" لغير القادرين، وذلك تحت إشراف مباشر من المتخصصين في مديريات الزراعة، لضمان وصول الدعم الفني لمستحقيه وحماية منازلهم من التلفيات الخشبية دون تحمل أعباء مالية إضافية.

نصائح للمواطنين

ودعت المواطنين إلى سرعة الإبلاغ فور ظهور أي علامات لنشاط النمل الابيض (مثل وجود ممرات طينية أو تآكل في الأخشاب)، مشددة على أن التدخل المبكر هو المفتاح الأساسي للسيطرة على الآفة وحماية محتويات المنازل من التلف.

