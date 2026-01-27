“كلمة كنز من ذهب قليلة عليها”.. عشبة بسيطة تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية

الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد عشبة الجنكة من أشهر النباتات التي تستخدم لتعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة، حيث يمكن العثور عليها في شكل أقراص ومكملات غذائية متاحة في الصيدليات. تحتوي الجنكة على مركبات طبيعية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين والمواد الغذائية إلى خلايا المخ، مما يدعم وظائف الذاكرة والانتباه. كما تُعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الجنكة فعالة في حماية الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما يجعلها خيارًا طبيعيًا مناسبًا للبالغين الراغبين في الحفاظ على صحة دماغهم وزيادة قدراتهم العقلية.

الاستخدامات التاريخية للجنكة

استخدمت الجنكة منذ العصور القديمة كوسيلة طبيعية لتحسين الذاكرة وحماية العقل، وذلك بفضل محتواها الغني من الفلافونويدات والمواد الكيميائية المضادة للأكسدة. تلعب الفلافونويدات دورًا مهمًا في تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل التصاق الصفائح الدموية، مما يساهم في وصول الدم بشكل أفضل إلى الدماغ. على مر التاريخ، اعتمد الطب التقليدي في الصين على الجنكة لعلاج حالات ضعف التركيز والذاكرة وتحسين الأداء الذهني، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكثر المكملات الطبيعية شهرة لدعم الصحة العقلية.

الأبحاث والدراسات العلمية

أظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلص الجنكة يمكن أن يعزز الذاكرة والانتباه لدى البالغين الأصحاء، كما قد يقلل من مستويات القلق عند الاستخدام المنتظم لمدة أربعة أسابيع. أظهرت بعض الأبحاث أيضًا أن الجنكة قد تساعد في الحد من أعراض الخرف، إلا أنه لم تثبت أي دراسة فعاليتها كعلاج بديل للأدوية المخصصة لمرض الزهايمر. على الرغم من ذلك، تظل الجنكة خيارًا آمنًا وطبيعيًا لمن يبحثون عن دعم قدراتهم العقلية وتعزيز الذاكرة بطريقة طبيعية، كما يمكن دمجها مع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة الدماغ على المدى الطويل.