الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد كريم فاتيكا بجوز الهند من أفضل المنتجات الطبيعية التي تساعد على العناية بالشعر بشكل آمن وفعّال، إذ يحتوي على خلاصة جوز الهند الغنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية التي تغذي فروة الرأس وتقوّي بصيلات الشعر من الجذور حتى الأطراف. يعمل الكريم على ترطيب الشعر بعمق، مما يقلل من الجفاف والتقصف ويمنح الخصلات نعومة ولمعانًا ملحوظًا. كما يساهم في تحفيز نمو الشعر وملء الفراغات تدريجيًا عند المواظبة على استخدامه، ويُعد مناسبًا للكبار والأطفال لكونه خاليًا من المواد الكيميائية القاسية التي قد تسبب تلف الشعر أو تهيج فروة الرأس. الاستخدام المنتظم لهذا الكريم يساعد على استعادة حيوية الشعر ويمنحه مظهرًا صحيًا وقويًا يدوم لفترة طويلة، خاصة عند دمجه مع روتين عناية متوازن يعتمد على التنظيف اللطيف والترطيب المستمر وحماية الشعر من العوامل الخارجية الضارة مثل الشمس والهواء الجاف.

وداعا لزراعة الشعر.. اقـوى كريم طبيعي لإطالة الشعر وانبات الفراغات بدون استخدام أي مواد ضارة

طريقة استخدام كريم فاتيكا كحمام كريم

للحصول على أفضل النتائج، يمكن استخدام كريم فاتيكا بجوز الهند كحمام كريم أسبوعي. يتم وضع كمية مناسبة من الكريم على الشعر النظيف والرطب، مع تدليك فروة الرأس بلطف بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية وضمان وصول المغذيات إلى الجذور. بعد ذلك يُوزع الكريم على كامل الخصلات من الجذور حتى الأطراف، ثم يُلف الشعر بمنشفة دافئة أو قبعة بلاستيكية لمدة تتراوح بين 30 إلى 60 دقيقة، مما يساعد على امتصاص العناصر المغذية بشكل أفضل. بعد انتهاء المدة، يُغسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر ويمكن استخدام شامبو خفيف عند الحاجة للحصول على أفضل نعومة ولمعان، ويُفضل تكرار هذه الخطوة مرة أو مرتين أسبوعيًا حسب طبيعة الشعر ودرجة جفافه.

نصائح لتعزيز النتائج والحفاظ على صحة الشعر

لتحقيق أقصى استفادة من كريم فاتيكا، يُنصح بالاستمرار في استخدامه بانتظام مع تقليل التعرض للحرارة المرتفعة وأدوات التصفيف القاسية. كما يُفضل الاهتمام بالتغذية الصحية الغنية بالبروتينات والفيتامينات وشرب كمية كافية من الماء لدعم نمو الشعر من الداخل. قص الأطراف المتقصفة بشكل دوري يساعد أيضًا على تحسين مظهر الشعر وتسريع نموه ومنع تكسر الخصلات. يُستحسن اختيار مشط واسع الأسنان لتقليل شد الشعر أثناء التصفيف، واستخدام زيوت طبيعية خفيفة بين الحين والآخر للحفاظ على الترطيب واللمعان. ومع الالتزام بهذه النصائح، يمكن ملاحظة تحسن واضح في كثافة الشعر وطوله ونعومته خلال فترة قصيرة، ليصبح أكثر صحة وقوة بشكل طبيعي وآمن.