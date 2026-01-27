الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد الروز ماري أو إكليل الجبل من الأعشاب العطرية الغنية بالعناصر الطبيعية التي تساعد على دعم الصحة العامة وتحسين القدرات الذهنية بشكل ملحوظ. فقد عُرف منذ القدم باستخدامه في الطب الشعبي لما له من خصائص محفزة للدورة الدموية ومقوية للأعصاب، إلى جانب دوره في تحسين المزاج وتقليل الشعور بالإجهاد الذهني. كما يحتوي على مركبات نشطة تساعد في تنشيط الذاكرة وزيادة التركيز ودعم الأداء العقلي، مما يجعله خيارًا طبيعيًا مناسبًا للطلاب وكبار السن وكل من يبحث عن تعزيز وظائف المخ بطريقة آمنة وطبيعية.

«كوب واحد منه هيخلي الذاكرة ناار».. عشبة واحدة تقضي على النسيان والزهايمر وتنشط الذاكرة وتساعد على التركيز!!

طرق استخدام الروز ماري

يمكن الاستفادة من إكليل الجبل بطرق متعددة وبسيطة في الحياة اليومية، ومن أشهرها تحضير شاي الروز ماري عن طريق غلي أوراق العشبة في الماء لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق ثم تصفيته وتناوله دافئًا، ويفضل شربه بانتظام للحصول على أفضل النتائج. كما يمكن استخدام الزيت العطري لإكليل الجبل في التدليك أو الاستنشاق، حيث تُضاف بضع قطرات إلى ناشر الروائح أو تُخلط بزيت حامل لتدليك فروة الرأس أو الرقبة، مما يساعد على الاسترخاء وتنشيط الذهن. كذلك يمكن إدخاله كتوابل في الطعام اليومي لإضفاء نكهة مميزة والاستفادة من فوائده الصحية في الوقت نفسه.

فوائد الروز ماري لتحسين الذاكرة

تحتوي أوراق إكليل الجبل على مركبات كيميائية فعالة مثل الأحماض الفينولية والزيوت الأساسية التي تدعم صحة الدماغ. فهو يساهم في تعزيز الدورة الدموية وتحسين وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى المخ، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا وضعف الذاكرة. ويساعد الروز ماري أيضًا في تقليل التوتر والقلق، وهما من العوامل المؤثرة سلبًا على التركيز، إضافة إلى دوره في تحسين الوظائف العقلية وزيادة الانتباه والقدرة على الاستيعاب مع الاستخدام المنتظم.