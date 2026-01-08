منتخب الفراعنة يواصل تدريباته لمواجهة كوت ديفوار في ربع النهائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 01:23 صباحاً - واصل منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب كوت ديفوار، يوم السبت القادم، الموافق العاشر من شهر يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، التي تحضتنها المغرب في الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى 18 يناير الجاري.

وتنطلق مباراة منتخب الفراعنة وكوت ديفوار، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويدخلها الفر اعنة المباراة بحثًا عن استكمال مشواره نحو التتويج بالبطولة الثامنة، بينما يرغب فريق كوت ديفوار في الدفاع عن لقبه.

حضر مران منتخب الفراعنة المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وحمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة.

طريق الفراعنة إلى ربع النهائي

وجاء تأهل منتخب الفراعنة عقب عرض قوي أمام منتخب بنين، حيث استطاع رفاق حسام حسن حسم اللقاء بنتيجة (3-1)، مؤكداً جاهزيته الفنية والبدنية للذهاب بعيداً في البطولة القارية، وسط إشادة واسعة بالروح القتالية والفاعلية الهجومية التي ظهرت على اللاعبين.

وتأهل منتخب الفراعنة من دور المجموعات في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وتأكد صعوده إلى دور الـ 16 من منافسات البطولة بعد انتصارين على جنوب إفريقيا وزيمبابوي، وتعادل سلبي أمام أنجولا، فيما نجح في عبور موعة بنين في ثمن النهائي بثلاثية مقابل هدف في لقاء امتد لشوطين إضافيين.

الأفيال تحسم ديربي الجوار

في المقابل، حجز منتخب كوت ديفوار مقعده في ربع النهائي بعد فوز مستحق على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-0)، في مباراة أظهر فيها الأفيال توازناً كبيراً وقوة هجومية تجعل من مواجهتهم أمام مصر نهائياً مبكراً للبطولة.

قائمة منتخب الفراعنة في أمم أفريقيا

وضمت قائمة منتخب الفراعنة للمشاركة في أمم أفريقيا كل من: حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحـي، وخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح، وخط الوسط: مروان عطيـة، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن وأسامة فيصل.