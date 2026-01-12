وفد من السفارة البريطانية يتفقد مخازن المساعدات اللوجستية بالعريش ويشيد بجهود مصر في دعم غزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 12 يناير 2026 10:23 مساءً - اصطحب اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين ، وفد من السفارة البريطانية برئاسة العقيد كارولين إيمِت، الملحق العسكري، والوفد المرافق، في زيارة إلى مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش.

وخلال الزيارة، استعرض المحافظ منظومة العمل داخل المخازن، وآليات استقبال وفرز وتجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، ودور الهلال الأحمر المصري في تنسيق الجهود الإنسانية بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما اطّلع الوفد على الإمكانيات اللوجستية المتوفرة، وسلاسل الإمداد المتبعة لضمان سرعة تجهيز المساعدات ونقلها، إلى جانب الجهود التي تبذلها فرق المتطوعين في تنظيم وتعبئة المساعدات وفقًا للمعايير الإنسانية المعتمدة.

وفي ختام الزيارة، وجّه وفد السفارة البريطانية الشكر والتقدير لكافة العاملين والمتطوعين بالهلال الأحمر المصري، مثمّنًا جهودهم الكبيرة في إيصال المساعدات الإنسانية ودورهم الفاعل في دعم الأشقاء الفلسطينيين.

ويتواجدالهلال الاحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 ولم يتم غلق ميناء رفح البري نهائيا خلال تلك الفترة، ويواصل تأهبه في كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات بواسطة 35 ألف متطوع.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.. وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.