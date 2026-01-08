وزارة الصحة: خط ساخن للاستعلام أو الإبلاغ عن أي مراكز إدمان مشبوهة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 02:16 صباحاً - أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 32 مركزاً غير مرخص لعلاج الإدمان خلال حملات رقابية مكثفة، مؤكداً أن هذه المراكز لا تكتفي بعدم تقديم العلاج الصحيح فحسب، بل قد تتسبب في أضرار جسيمة للمترددين عليها.

حملات رقابية مشددة بتوجيهات وزارية

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا، على قناة إكسترا نيوز، أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بتشديد وزيادة عدد الحملات الرقابية في الفترة الحالية.

وأشار حسام عبد الغفار إلى أن الرقابة لا تقتصر على الأماكن غير المرخصة فقط، بل تشمل أيضاً المراكز المرخصة لضمان استمرار التزامها بكافة شروط الترخيص والمعايير الطبية المعتمدة.

مواجهة الوصمة وضمان سرية بيانات المرضى

أرجع حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة لجوء البعض للمراكز غير المرخصة إلى مخاوف مجتمعية مرتبطة بـ الوصمة، أو الخوف من تداول المعلومات الثبوتية للمريض.

وشدد حسام عبد الغفار، على أن سرية معلومات المرضى محمية تماماً بحكم قانون رعاية المريض النفسي، مؤكداً أن الإدمان هو الوصمة الحقيقية، بينما يُعد السعي نحو العلاج والتعافي خطوة إيجابية يجب الفخر بها، داعياً المواطنين لعدم الانسياق وراء المراكز السرية التي تفتقر للرقابة.

بدائل آمنة وطرق للتأكد من تراخيص المراكز

وكشف حسام عبد الغفار عن وجود أكثر من 284 مركزاً مرخصاً لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصندوق مكافحة الإدمان التي تقدم خدماتها مجاناً وبأقصى درجات الأمان والسرية.

وطالب حسام عبد الغفار المواطنين بضرورة التأكد من قانونية أي مركز قبل التعامل معه عبر الاتصال بالخط الساخن للمجلس القومي للصحة النفسية على الرقم (01207474740) للاستعلام أو الإبلاغ عن أي مراكز مشبوهة.