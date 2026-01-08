غلق الطريق الصحراوى من بوابات الإسكندرية بسبب الشبورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 12:30 مساءً -

أغلقت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس الطريق الصحراوي بداية من بوابة الرسوم، وذلك بناءً على تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تعوق الرؤية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

غلق الطريق الصحراوي

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، 8 يناير 2026، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

شبورة كثيفة

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 3: 10 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين.

فرص أمطار ونشاط رياح

ومتوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تغزر أحيانا خلال الساعات المتأخرة من الليل على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة تمتد للقاهرة الكبري ومدن القناة وجنوب الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 25 درجة.

الصغرى 14 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 12 درجة