تعرف على تشكيل مباراة أتلتیکو مدريد ضد ريال مدريد فى نصف نهائي كأس السوبر الإسباني

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 10:23 مساءً - أعلن تشابى ألونسو المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسباني التشكيل الرسمي لمباراة أتلتیکو مدريد ضد ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في المملكة العربية السعودية في مواجهة تجمع بين الإثارة، التاريخ، والتنافس القوي بين الغريمين التقليديين.

أتلتیكو مدريد ضد ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: فيدي فالفيردي، أنطونيو روديجر،اسينسو، ألفارو كاريراس.

الوسط: رودريجو، كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام.

الهجوم: جونزالو جارسيا، فينيسيوس جونيور.

تشكيل أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، دافيد هانكو، ماتيو روجيري

الوسط: جوليانو سيميوني، كونور جالاجير، كوكي، أليكس باينا

الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز

ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.. مواجهة ثأرية

تأتي المباراة بعد فوز أتلتيكو مدريد الكبير على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في الدوري الإسباني الموسم الحالي، ما يجعل اللقاء فرصة للريال للثأر ورد الاعتبار، في واحدة من أهم مباريات كرة القدم الإسبانية خارج إسبانيا.

تعتبر مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من أكثر المباريات إثارة في الكرة الإسبانية، حيث التقى الفريقان 241 مرة في جميع المسابقات:

-فاز ريال مدريد: 123 مباراة

-فاز أتلتيكو: 60 مباراة

-التعادل: 58 مباراة

-سجل الريال 422 هدفًا مقابل 319 هدفًا لأتلتيكو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

كريستيانو رونالدو.. أسطورة الديربي

يظل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق والنصر السعودي الحالي، الهداف التاريخي لديربي مدريد برصيد 22 هدفًا، ليظل اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة جماهير الملكي.

تعد مباراة كأس السوبر الإسباني 2026 فرصة للريال لاستعادة الهيبة والهيمنة على ديربي مدريد، بينما يطمح أتلتيكو لتعزيز تفوقه الأخير وإثبات قوته أمام الغريم التقليدي.

تجمع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو بين التاريخ، المنافسة، الأرقام القياسية، والإثارة الكروية، ما يجعلها واحدة من أبرز لقاءات كرة القدم في يناير 2026.

يأتي الريال إلى اللقاء منتشيًا بنتائج قوية في الدوري الإسباني، بعد الفوز الكبير على ريال بيتيس 5-1 في الجولة الثامنة عشرة، مع تألق المهاجم الشاب جونزالو جارسيا الذي سجل ثلاثية "هاتريك"، ليمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو، بينما يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي الغياب بسبب الإصابة.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني إلى تأكيد تفوقه على الريال، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد الأداء المميز والفوز الكبير على الفريق الملكي في الدوري.