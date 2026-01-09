الرياض - كتبت رنا صلاح - ما هو مرض كتف الأبوة؟ حيث إنه في الفترة الأخيرة عاني ولي عهد الأردن الأمير “الحسين بن عبد الله الثاني” من آلام شديدة في الكتف لا تعود إلى التمارين الرياضية أو المهام الرسمية التي يقوم بها، وهو ما عرفه الطبيب الأردني المشرف على حالته بـ “مرض كتف الأبوة”؛ لهذا عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض التفاصيل.

بعد أن عانى منه ولي عهد الأردن.. ما هو مرض كتف الأبوة وما هي أسبابه وأعراضه؟!

أشار الطبيب الأردني “زيد مضحي” إلى السبب الحقيقي وراء الآلام التي عاني منها ولي عهد الأردن الأمير “الحسين بن عبد الله الثاني”، وأوضح أن هذه الآلام لا ترجع إلى التمارين الرياضية أو المهام الرسمية، بل إنها ما يُعرف بمرض “كتف الأبوة”، فقد عاني الأمير من الألم نتيجة حمله المستمر والمطول لطفلته الرضيعة مما ترتب عليه هذه المشكلة.

ما هو مرض كتف الأبوة

يعتبر مرض كتف الأبوة أو حالة الكتاف المتجمدة عبارة عن التهاب في مفصل الكتف ينتج عنه الألم والتيبس، ويجعل رفع الذراع أمرًا مؤلمًا للغاية، ويعوق أداء المهام اليومية، وفي الأغلب ما يتم ربط هذا النوع من الألم بالجهد البدني المتكرر المرتبط بتربية الأطفال أو الرفع المستمر لأشياء مختلفة الكتلة.

أسباب الإصابة بمرض كتف الأبوة

إن مفصل الكتف يُحاط بكبسولة من النسيج الضام، وتحدث الإصابة بالكتف المتجمدة حين يزداد سُمك هذه الكبسولة وتضيقها حول مفصل الكتف، مما يُقيد الحركة، ولا يُعرف حتى الآن سبب حدوث هذا لبعض الأفراد بشكل واضح، ولكن يُرجح أن هذا يحدث بعد إبقاء الكتف ثابتة لفترة طويلة مثل بعد كسر الذراع وفك الجبس.

أعراض مرض كتف الأبوة

هناك مجموعة من الأعراض التي تظهر على الفرد الذي يعاني من مرض كتف الأبوة، وهي في الغالب تظهر بشكل بطيء وهذا على ثلاث مراحل تتمثل فيما يلي:

مرحلة التجمد: تسبب أي حركة للكتف ألمًا، وتصير قدرة الكتف على الحركة محدودة جدًا وتستمر من شهرين إلى تسعة أشهر تقريبًا.

المرحلة المتجمدة: يقل الألم بعض الشيء في هذه المرحلة، ولكن الكتف يزداد تيبسًا ويصبح استخدامه أصعب، وتستمر من أربعة أشهر إلى 12 شهرًا.

مرحلة الانحلال: تبدأ قدرة الكتف على الحركة في التحسن وتستمر من خمسة شهور حتى 24 شهرًا.

يُسلط الضوء في الفترة الأخيرة على مرض كتف الأبوة، والذي بات شائعًا جدًا بين الأمهات والآباء الجدد، مما يعني الحاجة إلى العناية بالجسم بشكل جيد وتوزيع الجهد للوقاية من أي ألم، والحرص على تحريك الكتف وعدم ثباته لفترة طويلة بشكل متكرر.