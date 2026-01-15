المستشار بهاء أبو شقة يتنازل عن الترشح لرئاسة حزب الوفد ويستقيل من الحزب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:34 مساءً - أعلن المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الأسبق وعضو مجلس النواب، تنازله عن الترشح في انتخابات رئاسة حزب الوفد المقررة يوم 30 يناير 2026، مؤكدًا أن قراره جاء بعد دراسة متأنية ومراجعة دقيقة للإجراءات الانتخابية.

تنازل بهاء أبو شقة عن الترشح لرئاسة حزب الوفد

وقال أبو شقة في بيان رسمي إنه طوال مسيرته مع حزب الوفد، منذ إعادة الحزب إلى الحياة السياسية في السبعينيات تحت قيادة المغفور له فؤاد باشا سراج الدين، حرص على تمثيل المبادئ الوفدية الأصيلة، التي ترتكز على الوطنية الصافية والحرص على مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات حزبية أو شخصية.

وأشار إلى أن قراره بالترشح جاء بعد مطالبات من عدد من أعضاء الحزب، لكنه وجد أن هناك خروقات في إدارة العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بالإعلان عن الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وهو ما يعتبره مخالفة نصوص لائحة الحزب، التي تُعد بمثابة دستور داخلي ينظم العملية الانتخابية. وأوضح أن الهيئة المنشورة لم تضم اللجان النوعية، وهو ما يخالف المادة (10) من لائحة الحزب، كما أن الأمر لم يُعرض على لجنة شئون الأحزاب، وهو ما ينطوي على احتمال بطلان العملية الانتخابية وفقًا للقوانين المنظمة للأحزاب.

وأكد أبو شقة أنه طالما التزم بالشفافية والأمانة، فقد طلب من رئيس الحزب واللجنة المشرفة على الانتخابات عرض الأمر على لجنة شئون الأحزاب لضمان صحة الإجراءات، إلا أنه بعد مضي فترة زمنية دون اتخاذ خطوة تصحيحية، قرر التنازل عن الترشح.

ولفت إلى أن قرار التنازل لا يهدف إلى استهداف أي شخص أو مصلحة خاصة، بل يأتي حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وسمعة الحزب. وأضاف أنه في ضوء ذلك، ومع إعلان تنازله عن الترشح، تقدم أبو شقة باستقالته من حزب الوفد، مؤكدًا حرصه على أن يبقى الحزب "بيت الأمة" الذي يحافظ على الحريات ويمثل المبادئ الوفدية في خدمة الوطن والمواطنين.

واختتم أبو شقة بيانه بالتأكيد على أن ولاءه للوطن سيبقى ثابتًا، وأنه سيظل "جندياً وفياً" لمصر، مدافعًا عن مصالحها في أي موقع تتطلبه المصلحة العامة.