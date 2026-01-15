عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: مصر بذلت جهودا حثيثة لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:27 صباحاً - قال سمير أبو مدللة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إنّ الفصائل الفلسطينية عبّرت بشكل عام عن شكرها لجهود جمهورية مصر العربية في تثبيت لجنة التكنوقراط بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في مسار المرحلة الحالية.

أكد أن مصر بذلت جهودا حثيثة لبدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الفصائل الفلسطينية رحبت بلجنة التكنوقراط، وأكدت استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لها خلال الفترة المقبلة، بما يمكّنها من شق طريقها في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لا سيما في ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات النازحين.

وتابع، أنّ مهام اللجنة تشمل أيضاً استكمال أو البدء بعملية إعادة الإعمار، مؤكداً أن الخطوة التالية تتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر خاص بإعمار قطاع غزة، تعمل مصر جاهدة على تنظيمه خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن ما جرى تثبيته في هذه المرحلة هو لجنة التكنوقراط وتوفير الدعم الكامل لها من جميع الأطراف الفلسطينية الموجودة في القاهرة.