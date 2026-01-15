السفيرة الأمريكية لـ"صاحبة السعادة": مصر لها دور محورى لوقف النار بغزة وستلعب دورا فى إعمارها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:27 صباحاً - أكدت السفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى جارج أن العلاقات المصرية-الأمريكية تشهد تعاونًا واسعًا في المجالات العسكرية والأمنية والاستراتيجية، مشيرة إلى أن تدريبات «النجم الساطع» تُنفذ بشكل منتظم وتستضيفها مصر سنويًا، بما يعكس قوة الشراكة العسكرية بين البلدين.

تدريبات مشتركة وتعاون أمني

وأضافت هيرو مصطفى جارج، خلال لقائها برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة DMC، أن الحرس الوطني في ولاية تكساس يرتبط بتدريبات مشتركة مع مصر، إلى جانب التعاون في مجالات حديثة مثل الأمن السيبراني، مؤكدة أن هذا التنسيق يعكس عمق العلاقات الدفاعية بين القاهرة وواشنطن.

شراكات تعليمية وطبية

وأوضحت السفيرة الأمريكية أن وحدة الطب في الأكاديمية البحرية الأمريكية نفذت مشروعًا مشتركًا مع جامعة عين شمس، مشددة على أن هذه الشراكات التعليمية والطبية تمثل نموذجًا للعلاقات العميقة والمهمة والقوية للغاية بين البلدين، والتي لا تقتصر على الجانب العسكري فقط.

تقدير أمريكي للدور المصري في غزة

وأكدت هيرو مصطفى جارج أن مصر لعبت خلال العامين الماضيين دورًا محوريًا في ملف قطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بجهود وقف إطلاق النار، معربة عن تقدير الولايات المتحدة للدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، واستضافة قمة شرم الشيخ، فضلًا عن الدور الإنساني المهم الذي قامت به القاهرة.

إعادة الإعمار والاستقرار الإقليمي

ولفتت هيرو مصطفى جارج إلى أن مصر ستلعب دورًا أساسيًا في إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى منطقة مستقرة، مؤكدة أن تحقيق هذا الهدف يصبح ممكنًا عندما تعمل أمريكا ومصر معًا في إطار شراكة حقيقية.

قضايا المياه وسد النهضة

وأشارت السفيرة الأمريكية إلى أن واشنطن تدرك أهمية نهر النيل بالنسبة للمصريين وسبل عيشهم، وتتفهم القلق المشروع لدى مصر بشأن ملف مياه النيل، مؤكدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ذلك صراحة. وأضافت هيرو مصطفى جارج أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإثيوبيا لإيجاد مسار للمضي قدمًا في قضية سد النهضة، والتعاون في إدارة الموارد المائية، معربة عن أملها في ظهور تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة.