إبراهيما نداي يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة ويرفض الحلول الودية مع الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 05:20 مساءً - كشف مصدر مقرب من السنغالي إبراهيما نداى، لاعب الزمالك السابق، أن الأخير يتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة، ويرفض الحلول الودية، خاصة بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" لصالحه.

وأوضح المصدر، أن نداى كلف محاميه بمتابعة تطورات قضيته مع الزمالك، لافتاً إلى أنه يرفض التحدث فى هذا الملف، ويطالب بالتواصل مع محاميه، لافتاً إلى أن النادي أصبح فى موقف صعب لسداد مستحقات اللاعب كاملة.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك أن المحكمة الرياضية الدولية كاس رفضت الاستئناف المقدم من القلعة البيضاء على قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية السنغالي إبراهيما نداي، لاعب الفريق السابق.

وأوضح المصدر أن قرار "كاس" النهائي ترتب عليه إلزام نادي الزمالك بسداد مبلغ مليون و600 ألف دولار لصالح اللاعب، دون احتساب الفوائد أو الغرامات الإضافية، مشيراً إلى أن عقوبة إيقاف القيد المرتبطة بهذه القضية من المتوقع عدم صدورها خلال شهر يناير الجاري، مشيرًا إلى أن اللوائح تمنح مهلة تصل إلى 45 يومًا عقب صدور الحكم، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إيقاف القيد حال عدم السداد.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الزمالك تدرس الموقف حاليًا وخيارات التعامل مع الحكم في إطار اللوائح المنظمة، لتفادي أي عقوبات إضافية قد تُفرض على النادي خلال الفترة المقبلة.