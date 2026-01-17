أخبار مصرية

الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع البابا تواضروس الثاني للاطمئنان على صحته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 06:30 مساءً - أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على صحته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص تمنياته لقداسة البابا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

 

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس الثاني عن بالغ امتنانه للسيد الرئيس على هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس عمق مشاعر المودة والاهتمام.

 

 

 

