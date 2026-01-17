الرياض - كتبت رنا صلاح - قالت شركة إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية لصناعة الطائرات السبت إنها على علم بوقوع حادث في إندونيسيا يتعلق بطائرة من طراز 42-500 وإنها تقدم الدعم للشركة المشغلة والمحققين.

اختفاء طائرة إندونيسية تقل 11 شخصا

وقالت وكالة إندونيسية في وقت سابق إن البحث جار عن طائرة مملوكة لشركة إندونيسيا للنقل الجوي، بعدما فقد المراقبون الاتصال بها في منطقة ماروس بمقاطعة سولاويسي الجنوبية.



وقالت شركة إيه.تي.آر إن المتخصصين التابعين لها يعملون مع السلطات الإندونيسية التي بدأت تحقيقاتها في تحطم الطائرة.



وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن مسؤولون في إندونيسيا أن فرق البحث مشطت السبت، منطقة وعرة من التلال الجيرية في مقاطعة سولاويسي الجنوبية الإندونيسية، بعدما فقدت طائرة تقل 11 شخصاً الاتصال بمراقبي الحركة الجوية أثناء اقترابها من المركز الإقليمي ماكاسار.