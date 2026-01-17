حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 06:29 مساءً - يستعد ملعب "سيغنال إيدونا بارك" العريق لاستقبال مواجهة كروية تجمع بين بوروسيا دورتموند وضيفه سانت باولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من البوندسليجا، حيث يطمح صاحب الأرض والجمهور في تأكيد جدارته بالوصافة ومواصلة الضغط على المتصدر بايرن ميونخ خاصة وأن الفريق يمتلك في رصيده 36 نقطة تجعله في وضعية فنية مريحة للمنافسة.

رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي الأسطورة في الدوري الألماني بأعلى جودة دون تقطيع في البث

في مباراة اليوم يسعى رفاق جريجور كوبيل لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الانتصار الأخير على بريمن لضمان نقاط المباراة كاملة والابتعاد عن أي مفاجآت قد تعطل مسيرة الفريق نحو القمة.

على الجانب الآخر يحل فريق سانت باولي ضيفًا ثقيلًا وهو يحمل ذكريات مباراة الذهاب المثيرة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويأمل الفريق القادم من المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة في تكرار صموده أمام العملاق الأصفر وخطف نتيجة إيجابية تساعده في رحلة الهروب من دوامة الهبوط التي تهدد بقاءه في دوري الأضواء.

فرغم فوارق الإمكانيات والتاريخ يراهن الضيوف على التنظيم الدفاعي واللعب بروح قتالية عالية لإحراج دورتموند في معقله وبين جماهيره الغفيرة التي لا تقبل بغير الفوز.

كيفية مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي

تأكد نقل أحداث المباراة حصريًا وبجودة عالية عبر تطبيق "شاهد VIP" الذي يمتلك حقوق بث الدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعد هذه المنصة الرقمية هي الوسيلة الأسرع والأكثر جودة لمتابعة كافة تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة، بما يضمن للمشجعين عدم تفويت أي لمحة فنية من مهارات نجوم الدوري الألماني.

معلق مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي

سيكون المشاهدون على موعد مع المعلق الرياضي عبد الله الشهري لوصف أحداث الموقعة التي تجمع بين طموح القمة وصراع البقاء.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وسانت باولي

من المقرر أن تنطلق الإثارة فوق العشب الأخضر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والقدس، بينما ستكون الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

وللمتابعين من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يمكنهم ترقب بداية اللقاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا كعادة مواجهات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" الذي يعد واحدًا من أكثر الملاعب صخبًا وحماسًا في القارة العجوز.