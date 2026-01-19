وزير الخارجية يجري اتصالاً بقداسة البابا تواضروس الثاني للاطمئنان على صحته

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 04:31 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيًا بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، عقب اجراء عملية جراحية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن خالص تمنياته لقداسة البابا بتمام الشفاء ودوام الصحة، مؤكدًا حرصه على الاطمئنان على سلامة قداسته وتقديره الكبير لدوره الوطني والروحي.

ومن جانبه، عبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن تقديره لوزير الخارجية على هذه اللفتة الطيبة، التي تعكس عمق العلاقات الإنسانية وروح المحبة والتقدير المتبادل.