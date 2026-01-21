أخبار مصرية

وزارة الشؤون النيابية توضح مصير مشروعات القوانين قبل مجلس النواب الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 05:16 مساءً - أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنفوجراف للتوعية البرلمانية بشأن موقف مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين المقدمة قبل انتخاب مجلس النواب الجديد.

وجاء كالتالى:
أولًا: مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة

يُخطر رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء، خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد الأول، بمشروعات القوانين التي لم يُفصل فيها بالمجلس السابق.

إذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر في هذه المشروعات خلال شهرين من تاريخ الإخطار، تُعتبر غير قائمة.

في حال طلب الحكومة استمرار نظرها، تُحال إلى اللجنة المختصة، وللجنة الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة إذا كانت قد أعدّت تقريرًا عنها.

ثانيًا: مشروعات القوانين المقدمة من عُشر الأعضاء

تسقط بانتهاء الفصل التشريعي الذي قُدمت فيه، أو إذا سحبها جميع مقدميها ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها.

ثالثًا: الاقتراحات بقوانين المقدمة من نائب

تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بانتهاء الفصل التشريعي

 

