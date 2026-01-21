أفلام رعب وأكشن مجانًا.. تردد قناة Cairo One...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:29 مساءً - يعتبر تردد قناة Cairo One Action الجديد 2026، من أكثر الترددات التي يبحث عنها الجمهور مؤخرًا، وذلك لأن تلك القناة تكون من أبرز القنوات المخصصة والتي تعرض أفلام الأكشن والإثارة، كذلك تقوم القنوات بعرض العديد من الأفلام ذات الإنتاجات السينمائية العالمية، وبذلك تكون قناة مميزة وهامة لكل محبي وعشاق الدراما المثيرة والمتميزة.

تردد قناة Cairo One Action

يمكنكم استقبال تردد قناة Cairo One Action الجديد 2026 على القمر الصناعي Eutelsat 8 West B، وهو القمر الذي يكون قريب من النايل سات، وذلك وفقًا للبيانات والتحديثات التالية:

القمر الصناعي: يوتيل سات.

التردد: 12562 ميجاهرتز.

أما الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز هو: 27500.

تصويب الخطأ للقناة: 5/6.

فور التعرف على تردد القناة، يمكنكم استقبالها بسهولة على جهاز الريسيفر، مع بث يكون مستمر وبدون أي تشويش.

مميزات قناة كايرو أكشن وان

يوجد عدد من مميزات قناة كايرو أكشن وان والتي تحصل عليها أثناء متابعتها في الوطن العربي، والتي تتمثل أبرزها كما يلي: