المديريات التعليمية: تصحيح امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لإعلان النتائج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 12:30 مساءً - ينتظر أولياء الأمور والطلاب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول خاصة لصفوف النقل، وأكدت المديريات التعليمية والإدارات على انتهاء أعمال التصحيح لامتحانات الترم الأول وجار تجهيز النتائج من تجميع ورصد، موضحة أن النتائج تعلن خلال الأيام المقبلة، على مستوى المدارس والإدارات التعليمية بعد اعتمادها من مديرى الإدارات، كما شددت المديريات التعليمية على أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بعد إعلان النتائج.

وتتيح المديريات التعليمية بعد إعلان النتائج تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية إلكترونيا مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

وشددت المديريات التعليمية على أنه في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم، مضيفة أن درجات الفصلين الدراسيين تحدد مجموع التلميذ وحالته بنهاية العام الدراسى.