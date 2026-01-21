جنون الذهب.. هل يواصل الجنيه الذهب رحلة الصعود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 06:29 مساءً - شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا جدًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل الجنيه الذهب إلى مستوى غير مسبوق يفوق الـ52 ألف جنيه، محققًا زيادة قدرها 1480 جنيهًا في يوم واحد فقط.

يبلغ سعر الجنيه الذهب حاليًا حوالي 52240 جنيهًا، مع بعض التباين الطفيف بين التجار نتيجة اختلاف المصنعية وهوامش الربح، وهذا السعر يمثل قيمة الذهب النقي دون إضافات أخرى.

جاء هذا الارتفاع السريع متزامنًا مع وصول أسعار الذهب في مصر إلى قمم تاريخية جديدة، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6530 جنيهًا في منتصف التعاملات.

أما العيارات الأخرى فقد شهدت زيادات مماثلة، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 حوالي 7462 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5597 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 4353 جنيهًا تقريبًا.

يعزى هذا التصاعد المحلي بشكل أساسي إلى الارتفاع القوي الذي يشهده الذهب على المستوى العالمي، حيث اقتربت الأوقية من مستوى قياسي جديد قريب من 4862 دولارًا، حسب آخر التقارير المتاحة.