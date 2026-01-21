بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 01:27 مساءً - بمناسبة الاحتفال بــ "عيد الشرطة الـ74" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.. فقد تقرر منح جميع النزلاء (زيارة إستثنائية) خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 26/1/2026 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 17/2/2026.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.