رئيس النواب يؤكد على أهمية الرقابة على المال العام وضمان أعلى مستوى للشفافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 05:20 مساءً - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة – اليوم - المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يرافقه وفد رفيع المستوى من السادة مستشاري الجهاز، حيث تأتي الزيارة لتقديم التهنئة له بمناسبة حيازته ثقة نواب الشعب وانتخابه رئيساً لمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش، وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام.

خلال اللقاء، قدم المستشار محمد الفيصل يوسف أسمى آيات التهاني للمستشار هشام بدوي، متمنياً له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية الرفيعة، معرباً عن سعادته وفخره بأن يتولى رئاسة مجلس النواب رمزاً من رموز الجهاز المركزي للمحاسبات .

من جانبه، أبدى المستشار هشام بدوي اعتزازه بهذه الزيارة، لاسيما وأنها تأتي من مؤسسة عريقة كان يتولى رئاستها سابقاً، مشدداً على أهمية التكامل بين دور مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المال العام وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة.

