رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مولودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 06:29 مساءً - يرفع نادي مولودية الجزائر شعار "لا بديل عن النقاط" عندما يحل ضيفًا على فريق سانت إيلوي لوبوبو في قلب الكونغو ضمن منافسات الجولة الثالثة من المعترك القاري لدوري أبطال أفريقيا 2026، حيث تأتي هذه المواجهة في وقت حساس للغاية لكتيبة "العميد" التي تطارد انتصارها الأول في دور المجموعات بعد تعثرين متباينين أمام الهلال السوداني وصن داونز.

يحتل مولودية الجزائر المركز الثالث قبل مباراة اليوم بسبب التعثر في المباريات السابقة، وهو ما يفرض على اللاعبين ضغطًا إضافيًا لإثبات جدارتهم بالاستمرار في المنافسة.

ولكن لا يبدو حال صاحب الأرض والجمهور أفضل حالًا، إذ يتذيل الترتيب بفارق الأهداف؛ مما يجعل اللقاء صراعًا مباشرًا على إحياء الآمال المتبقية للطرفين في مجموعة معقدة وحساباتها شائكة للجميع.

فيسعى المولودية لكسر صيام التهديف وتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قبل جولات الإياب الحاسمة، في ظل ترتيب يتصدره صن داونز والهلال برصيد 5 نقاط لكل منهما.

حكم مباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو

أوكلت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مهمة ضبط مباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو لطاقم تحكيم نيجيري بقيادة جوزيف أودي أوغابور، الذي سيكون تحت المجهر في إدارة مباراة تتسم بالندية البدنية العالية المتوقعة من الجانبين.

متى تبدأ مباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو؟

من المقرر أن تنطلق شرارة اللقاء اليوم الأحد 25 يناير في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت غرينيتش، وهو ما يوافق الثانية ظهرًا بتوقيت الجزائر والثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

كيف تشاهد مباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو اليوم؟

بإمكان الجماهير الجزائرية والعربية متابعة تفاصيل مباراة مولودية الجزائر وسانت إيلوي لوبوبو عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث خصصت الشبكة قناة beIN Sports 8 HD لبث اللقاء.

كما تتوفر الخدمة عبر منصة beIN Connect لمتابعي البث الرقمي، وتأتي هذه التغطية لتنقل أدق تفاصيل المباراة التي يطمح من خلالها جمهور "الشناوة" لرؤية فريقهم بوجه مغاير تمامًا عن المواجهات السابقة، والعودة بنتيجة مرضية تليق بسمعة وتاريخ النادي العريق في المحافل القارية الكبرى.