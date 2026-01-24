الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر مشكلات القلق والاكتئاب والتوتر من أكثر الأزمات النفسية شيوعًا في العصر الحديث، حيث تؤثر هذه الحالات بشكل مباشر على جودة حياة المصاب، وقد تدفعه إلى الشعور بالحزن المستمر بل وأحيانًا التفكير في الانتحار، مما يُلقي بظلاله على عائلته وأحبائه، ولأن العلاج النفسي أو الدوائي قد لا يكون الخيار الوحيد، نقدم لك اليوم مجموعة من الخلطات الطبيعية من الأعشاب، التي تساعد بفعالية في التخفيف من هذه الاضطرابات النفسية.

"اصنع ساعدتك بنفسك" طرق تجهيز أعشاب علاج القلق والإكتئاب والتوتر وخلطات فعالة مجربة

يُعد البابونج من الأعشاب الشهيرة بخصائصه المهدئة للأعصاب، لتحضير هذا المشروب:

خلطة البابونج والقرفة لمكافحة القلق والاكتئاب

ضع ملعقة كبيرة من أزهار البابونج في نصف لتر من الماء.

أضف ملعقة صغيرة من القرفة ونصف ملعقة من الزنجبيل.

اترك المزيج يغلي على نار هادئة.

تناول هذا المشروب عدة مرات يوميًا للحصول على نتائج إيجابية.

علاج القلق والتوتر ببذور الشمر

بذور الشمر لها قدرة رائعة على تهدئة الأعصاب والمساعدة في تحسين المزاج، لتحضير الوصفة:

أضف ملعقة كبيرة من بذور الشمر إلى كوب ماء مغلي.

اتركه مغطى لمدة خمس دقائق.

تناول المشروب عدة مرات خلال اليوم.

إكليل الجبل لعلاج الاكتئاب والضغط العصبي

يُعرف إكليل الجبل بأنه منشط طبيعي للجهاز العصبي ويساعد على التخلص من التوتر سريعًا، لتحضير المشروب: