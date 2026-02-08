وزير الإسكان يتابع موقف وحدات منخفضي الدخل بـ«سكن كل المصريين» بعدد من المدن

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:24 مساءً - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بـ"سكن كل المصريين" بمدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وملوي الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، شاملة أعمال المرافق الأساسية والطرق والخدمات للمستفيدين من تلك الوحدات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على تكثيف مختلف بنود الأعمال والمرور الدوري على مواقع تنفيذ الوحدات والخدمات، والالتزام بالمواصفات القياسية، لتسليم المتقدمين لحجز تلك الوحدات في المواعيد المقررة لها، بجانب مراعاة تنفيذ الخدمات اللازمة بمواقع العمارات، وكذا التنسيق الدائم مع الجهات المسئولة عن التشغيل للخدمات، وتوفير مختلف سبل الدعم.

وفي هذا السياق، واصل جهاز مدينة العبور الجديدة، تنفيذ أعمالاً للطرق بمواقع مشروع سكن لكل المصريين، وأعمال صيانة أحواض الزهور والمغطيات والزراعة، بجانب دفع العمل بالمرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل، والتي تتضمن تنفيذ 125 عمارة سكنية بها نحو 3 آلاف وحدة.

كما واصل الجهاز أعمال تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر بالحي الـ13 بالمدينة، والذي يضم 180 عمارة بها 3,924 وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وتشمل أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية، إلى جانب شبكات المرافق وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، فضلاً عن استكمال الأعمال التمهيدية وفرش الطبقات الأسفلتية بالطرق الرئيسية والفرعية للمشروع، ومناطق انتظار السيارات بالمرحلة السادسة، وتنفيذ أعمال التطوير والتمهيد بالمنطقة المعروفة بالحي الـ15 (L37) والذي يضم الآلاف من الوحدات، فضلًا عن تنفيذ أعمال التسوية والتجميل بمحيط مدخل الحي ذاته.

وفي مدينة ملوي الجديدة، جارٍ استكمال مشروع الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) المرحلة الخامسة، حيث تم التأكيد على ضرورة تدارك ملاحظات التنفيذ، مع التركيز على جودة الأعمال وسرعة الإنجاز وفق الجداول الزمنية المحددة.

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، تم متابعة سير العمل بمشروع الإسكان الأخضر (سكن لكل المصريين) لمحدودي الدخل بمرحلتيه الخامسة والسادسة، والتي تشمل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، فضلًا عن مراجعة أعمال المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب استكمال أعمال الطرق، وتركيب البلدورات والإنترلوك، وإنشاء الأرصفة.

وواصل جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم 1848 وحدة سكنية لمستحقيها ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» (الإسكان الاجتماعي) للمرحلتين الثالثة والخامسة، وذلك استكمالًا لعمليات التسليم الجارية، وضمن خطة الجهاز لدفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بالمشروعات.