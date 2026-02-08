كشف ملابسات العثور على جثتي سيدة ونجلها مذبوحين داخل منزلهما بكفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:24 مساءً - فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن العثور على جثتى سيدة ونجلها مذبوحين داخل منزلهما بكفر الشيخ.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ.. بالعثور على جثتى (سيدة ونجلها) داخل منزلهما الكائن بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (ترزى - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ).. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينه والمجنى عليه الثانى قام على إثرها بالدلوف لمنزلهما والتعدى عليه بسلاح أبيض وكذا خنق والدته مما أدى لوفاتهما وقام بالإستيلاء على متعلقاتهما الشخصية وإستعان بعمه لنقل الجثتين والتخلص منهما بأحد المصارف بمقابل مادى (تم ضبطه).. وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى نجل خالته (تم ضبطه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.