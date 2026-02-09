بدء جلسة لجنة الاتصالات بالنواب بحضور وزراء الاتصالات والتعليم والتضامن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 03:30 مساءً - بدأت منذ قليل، جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، بشأن توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى.

وينعقد الاجتماع بحضور الفنان أحمد زاهر بطل مسلسل "لعبة وقلبت بجد"، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كما يحضر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، والنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والنائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمستشار محمد عيد محجوب رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وممثلي الأزهر والأوقاف.

وتعقد اللجنة جلسات استماع اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، على رأسها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، لعرض رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد الشرطة 2026، والمتعلق بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي.

ومن المقرر أن يشارك في جلسات الاستماع رؤساء المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والازهر والكنيسة، في إطار حوار مؤسسي شامل يهدف إلى الخروج بتشريع متوازن يراعي الأبعاد التربوية والاجتماعية والتكنولوجية.

وأكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص استقبلا التوجيه الرئاسي باعتباره خطوة مهمة لحماية الأطفال والحفاظ على الهوية والقيم المصرية، ويتماشى مع التطور التكنولوجي ويساهم في علاج السلبيات السلوكية والصحية للأطفال دون الإخلال بالحقوق أو التطور التكنولوجي والعمل على إخراج قانون يليق بالدولة المصرية.