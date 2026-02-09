الرئيس السيسي يؤكد انفتاح مصر على تلقى المزيد من الاستثمارات الإماراتية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 03:30 مساءً - التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد قد قاما بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها الرئيس على مرافق الجامعة وأقسامها ومنظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في هذا المجال.

وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل، أعرب خلاله الرئيس السيسى عن امتنانه لكرم الضيافة وحُسن الاستقبال، مُشيدًا بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، وبالأخص في مجالي التجارة والاستثمار.

وأكد الرئيس في هذا الصدد على انفتاح مصر على تلقي المزيد من الاستثمارات الاماراتية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تُمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.