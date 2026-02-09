أجويرو فى صدارة ملوك الهاتريك بالدوري الإنجليزي.. هل يكسر هالاند رقم أجويرو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 09:30 مساءً - يُعد تسجيل الأهداف أساس لعبة كرة القدم، لكن تسجيل ثلاثية أهداف في مباراة واحدة يُمثل ذروة التألق الفردي لأي مهاجم، خصوصًا عندما يتحقق ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحد أقوى وأصعب الدوريات في العالم.

أجويرو فى صدارة ملوك الهاتريك بالدوري الإنجليزي

وعلى مدار تاريخ الدوري الإنجليزي، تعاقبت أسماء صنعت الفارق بثلاثيات خالدة، يتصدرهم سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي السابق، صاحب الرقم القياسي في عدد الهاتريك برصيد 12 ثلاثية خلال 275 مباراة، مؤكدًا مكانته كأحد أعظم المهاجمين في تاريخ مسابقة البريميرليج.

هالاند يقترب من خطف رقم أجويرو

لكن مع الظهور الكاسح للنرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي أيضًا، والذي حطم الأرقام بسرعة غير مسبوقة وبمعدل تهديفي مرعب، عاد السؤال ليُطرح بقوة: هل ينجح الدبابة في كسر رقم أجويرو واعتلاء قمة ملوك الهاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

المؤشرات تؤكد أن هالاند، حال استمراره في السجل التهديفي المميز والتألق مع السيتي، قد يكون قريبًا للغاية من كتابة فصل جديد من التاريخ التهديفي للبريميرليج، حيث إنه يتواجد حاليًا في المركز الرابع في ترتيب ملوك الهاتريك، بعدما سجل 8 ثلاثيات في 122 مباراة فقط.

شيرر وفاولر في الصدارة التاريخية

ويسبق هالاند في الترتيب الأسطورة آلان شيرر، "الوصيف"، الذي دافع عن ألوان بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد، ونجح في تسجيل 11 هاتريك خلال 441 مباراة، بينما كان المركز الثالث من نصيب روبي فاولر، نجم ليفربول السابق، الذي سجل 9 هاتريك في 379 مباراة.

ويأتي في المركز الخامس الفرنسي تيري هنري، أسطورة أرسنال، الذي أحرز 8 هاتريك خلال 258 مباراة، متساويًا مع هاري كين، قائد توتنهام هوتسبير السابق، بعدما سجل 8 هاتريك في 320 مباراة.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسب تقرير نشرته شبكة Sportsdunia العالمية، تأتي قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للهاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتمادًا على عدد الثلاثيات التي سجّلها كل لاعب مقارنة بعدد المباريات التي خاضها، كالتالي:

سيرجيو أجويرو – مانشستر سيتي – 12 هاتريك في 275 مباراة

آلان شيرر – بلاكبيرن روفرز ونيوكاسل يونايتد – 11 هاتريك في 441 مباراة

روبي فاولر – ليفربول – 9 هاتريك في 379 مباراة

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 8 هاتريك في 122 مباراة

تيري هنري – أرسنال – 8 هاتريك في 258 مباراة

هاري كين – توتنهام هوتسبير – 8 هاتريك في 320 مباراة

مايكل أوين – ليفربول ونيوكاسل يونايتد – 8 هاتريك في 326 مباراة

واين روني – إيفرتون ومانشستر يونايتد – 7 هاتريك في 491 مباراة

لويس سواريز – ليفربول – 6 هاتريك في 110 مباراة

رود فان نيستلروي – مانشستر يونايتد – 5 هاتريك في 150 مباراة