أول تعليق من المخرج محمد سامي بعد خسارة عفاف شعيب قضيتها ضده في أول رد فعل من المخرج محمد سامي بعد خسارة الفنانة عفاف شعيب قضية التعويض التي أقامتها ضده كتب محمد سامي في إقرأ المزيد

في أول رد فعل من المخرج محمد سامي بعد خسارة الفنانة عفاف شعيب قضية التعويض التي أقامتها ضده، كتب محمد سامي في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"مدام عفاف شعيب بقالها سنتين بترفع عليا قضايا و بتخسرها ، و النهاردة كانت آخر قضية و برضه خسرتها ، ماعرفش ليه هى مصره تقاضينى بدون و جه حق و تقول إنى سبتها و غلطت فيها فى أحد البرامج التلفزيونية و ده محصلش ، و المحاكم حكمت إنه محصلش و بأحكام نهائية و المحاكم سببت أحكامها بأنه لم يحدث منى تجاهها أى تجاوز أو إساءة و كل الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية و المدنية كانت لصالحى فى كل الدرجات و أصلا الحلقة اللى هى إدعت إنى سبتها فيها موجوده أون لاين و أى حد يقدر يشوفها".

وأضاف محمد سامي: "أنا مستحيل أتجاوز في حق ست فى سن أمى أو أكبر و كمان فنانة كبيرة و ليها تاريخها ، أنا أول مرة اقول تصريح بخصوص الموضوع ده لأنى إنتظرت لما الفنانة تخسر القضايا بكل درجاتها زي ماحصل وبعدين أتكلم ، و دلوقتى بناقش أنا و المستشار القانوني الأستاذ/شعبان سعيد المحامى المفروض نعمل إيه الفترة دى بعد سنتين من التجاوز فى حقى و الإساءة لشخصى ، إما إننا نبدأ نتخذ إجراءات قانونية ضدها بالتعويض على التشهير و إفساد السمعة أو إننا نقول عفا الله عما سلف و الست و المحامى بتاعها دلوقتى فيهم اللى مكفيهم و المفروض نكبر دماغنا و مانزودش عليهم الهم و نسامحهم و ناخدهم و نتعشى مع بعض بره و نعزمهم على (ريش و بيتزا).

من ناحية أخرى، كشف المخرج محمد سامي أن المخرج خالد يوسف سيتولى إخراج اليوم الأول من مسلسله "قلب شمس" الذي يخوض فيه تجربة التمثيل لأول مرة.

المسلسل يتشارك بطولته يسرا ومحمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه وإخراجه، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر، بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ميشيل مساك، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.