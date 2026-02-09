الاحتلال يستعد لتنفيذ قانون إعدام الأسرى

الاحتلال يستعد لتنفيذ قانون إعدام الأسرىحذر مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين من خطورة شروع إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي في تسريع استعداداتها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى، عقب إقراره بالقراءة الأولى، معتبرا أن الخطوة تمثل مرحلة أكثر دموية تستهدف الأسرى الفلسطينيين داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

واعتبر المكتب في بيان صحفي اليوم، أن الحديث عن إنشاء مجمع خاص لتنفيذ أحكام الإعدام وبلورة إجراءات عمل وتأهيل كوادر بشرية والاستفادة من تجارب دول أخرى، يؤكد أن الاحتلال ماض في جريمة الإبادة بحق الأسرى، في مخالفة واضحة لكافة المواثيق والمعايير الدولية التي تكفل الحق في الحياة.

وأشار إلى أن الدفع باتجاه إقرار القانون نهائيا يشكل تحولا خطيرا في منظومة القمع الإسرائيلية، ويعكس نزعة متطرفة تسعى لشرعنة القتل في سياق سياسات ممنهجة تستهدف الأسرى داخل السجون عبر الإهمال الطبي والعزل الانفرادي والتنكيل المستمر.

وحمل مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات التصعيد، داعيا المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف المسار الخطير الذي يهدد حياة الأسرى ويفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في التعامل مع قضيتهم.