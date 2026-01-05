الرياض - كتبت رنا صلاح - قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الاثنين إن القوات الروسية تستهدف الشركات الأميركية في بلاده بعد الهجوم على شركة بانج الزراعية الأميركية الكبرى في مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا.

أوكرانيا: روسيا تستهدف الشركات الأميركية داخل البلاد

وكتب سيبيها على إكس يقول "لم يكن هذا الهجوم خطأ، بل كان متعمدا، إذ حاول الروس ضرب هذه المنشأة مرات عديدة... روسيا تستهدف الشركات الأميركية في أوكرانيا بشكل ممنهج".

وأضاف أن الهجوم أظهر "تجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التام لجهود السلام التي تقودها الولايات المتحدة في أوكرانيا".