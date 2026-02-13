وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقى ويؤكد نجاح القاهرة في استرداد 30 ألف قطعة أثرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:16 مساءً - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة، في حلقة نقاشية تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والمفوضية الافريقية حول استرداد الممتلكات الثقافية الأفريقية بعنوان "التعويضات والذاكرة والسيادة"، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي.

وأكد عبد العاطي خلال كلمته على أهمية استرداد الممتلكات الثقافية الإفريقية لكونها مسألة ترتبط بالهوية والكرامة والعدالة التاريخية، مشددا على أهمية الذاكرة الجماعية للشعوب الإفريقية وحقها في استعادة تراثها، مشيراً إلى أن مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية تمثل أولوية قصوى للدول الإفريقية، نظرا لما تسببه هذه الجريمة من حرمان شعوب من تاريخها وثقافتها، فضلا عن ارتباطها بالجريمة المنظمة.

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في هذا السياق، مؤكدا نجاح مصر في استرداد ما يقرب من ٣٠ ألف قطعة أثرية خلال العقود الماضية، واستعدادها لمواصلة دعم الجهود الإفريقية في حماية التراث وبناء القدرات، وتعزيز التوثيق والرقمنة والبحث العلمي، انطلاقا من أن صون التراث مسؤولية مشتركة تجاه الأجيال القادمة.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الالتزام بالمبادئ الواردة في اتفاقية اليونسكو وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استرداد الممتلكات الثقافية، مثمنا جهود اليونسكو في بناء القدرات ورفع الوعي ودعم عمل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بإعادة الممتلكات الثقافية، وتعزيز التراث الثقافي وبناء قدرات الدول الإفريقية في مكافحة الاتجار غير المشروع.