معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائى الكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 فبراير 2026 08:16 مساءً - قال معتمد جمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدًا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية صعبة جدًا.

وأضاف المدير الفنى فى المؤتمر الصحفى قبل اللقاء: "المباراة ليس لها سوى نتيجة واحدة وهي تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور التالي والاستمرار في المنافسة".

وواصل معتمد جمال:" أنهينا مباراة سموحة، ونركز في لقاء الغد من أجل تعويض الخسارة في مباراة زيسكو الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد سوء الحظ الذي صادفنا في اللقاء السابق".

وتابع: " أركز مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز لإسعاد الجماهير واحتلال صدارة المجموعة، والتأهل لدور الثمانية من أجل الاستمرار في المنافسة".

وأضاف المدير الفني:" أحاول مع ضغط المباريات القيام بالتدوير بين اللاعبين، والميزة في الفريق أن الجميع في موضع المسؤولية وأي لاعب سيتواجد في قائمة المباراة سيكون جاهزًا للمشاركة، ولا أرغب في الحديث عن المبررات او الإصابات".

وتابع معتمد جمال: "بعد أزمة إيقاف القيد لم يكن لدينا سوى النظر إلى أبناء النادي، وكانوا مظلومين بعض الشيء، وأثبتوا أنهم على قدر المسؤولية".

وواصل المدير الفني قائلًا: "أثق في أبناء النادي من الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول، وسيواصلون مشوارهم حتى يصبحوا قادة للفريق مثل عمر جابر".

وأضاف قائلًا:" للأسف سنكون بدون آدم كايد لفترة، و سننتظر عودة أحمد فتوح ومحمود بنتايج، لكن الأمور تتحسن وسنستعيد جميع اللاعبين قريبًا".

معتمد جمال يوضح موقفه من الاستمرار فى قيادة الزمالك

واختتم معتمد جمال ردًا على ما تردد حول استمراره مع الفريق لنهاية الموسم قائلًا: "لم يجد جديد في موقفي مع الفريق، وهذا لا يشغلني، أنا مع النادي لأخدمه بأي طريقة، وأنا مشجع في الأساس للنادي، وهدفي بذل قصارى جهدي مع الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في السادسة مساء غدٍ السبت على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة السادسة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.