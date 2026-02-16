وزير الداخلية يهنئء الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 فبراير 2026 03:30 مساءً -

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.. جاء بها:- «بمشـاعـر يملؤها التوقير لعظيم شخصكـم .. أتشــرف وهيئـة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. داعياً المولى عز وجل أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد .. وأن يُعيد علينا وعلى الشعوب الإسلامية والعربية هذه الأيام الكريمة ونفحاتها الروحانية باليمن والخير والبركات.. نستقبل أيام هذا الشهر الكريم والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه .. وترتقى الأنفس بالترفع بالفضائل وإنكار الذات .. ونحن فى هيئة الشرطة نؤكد العزم على بذل المزيد من العمل والعطاء وإعلاء التضحية والفداء تحت قيادتكم الحكيمة .. فى سبيل رفعة وطننا الغالى ورخائه.. وكل عـــــــام وسيـــادتكم بخـــــير».

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، .. جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتوجه لسيادتكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضـان المعظـم.. ونحن إذ نستقبل أيام وليالى هذا الشهر الكريم .. والتى يتجلى فيه رب العزة علينا بنفحاته وفيوضٍ من بركاته .. نتوجه إليه سبحانه وتعالى بالدعاء أن تحيا مصر كريمة عزيزة أبية .. بفضل عطاء أبنائها المخلصين وتضحيات أبطالها المرابطين فى شتى مواقع مسيرة العمل الوطنى ولتبقى أرض الكنانة فى حفظ الرحمن على مر الزمان ، واحة للخير والأمان .

وكل عـــــام وسيــادتكم بخــــير».

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهـــرى، وزيـــــــر الأوقــــــاف، جاء بها: «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لكم بأخلص التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات.. إننا وبحلول هذا الشهر الكريم الذى أنزل الله فيه القرآن هدى وبشرى للإنسانية .. وترجمت أحكامه قيم الإعتدال والوسطية.. ودعت لسبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة .. نتوجه للمولى القدير أن يُبارك جهودكم فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته راجين لمسيرتكم الوطنية المخلصة دوام التوفيق والسداد .. وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا وشعوب الأمة الإسلامية والعربية فى مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات.. وكل عـــام وفضيلتكم بخــــير».

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمــــد الطــيب، شيـــــخ الأزهـــــــر، جاء بها: «يُطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، ونحن نستقبل شهر تتجلى فيه فيوضات الرحمن وتتهذب فيه الأنفس بقيم الصبر والمثابرة والعطاء وتغمر نفحات الإيمان والسعى لبلوغ الرضوان نتوجه للمولى العلى القدير .. أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً .. وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة ومصر والأمة الإسلامية والعربية باليمن والتقدم والإزدهــار، وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشــار، عصـــام فريــــــد، رئيــس مجلــس الشــيوخ، جاء بها:- «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أُعرب لسيادتكم والوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.. إن حلول هذا الشهر الكريم .. بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء .. نستمد منه دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل .. من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو التنمية والرخاء .. مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى آمان ورفعة وإزدهار.. وكل عـــــام وسيــادتكم بخــــير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشــار، هشام بدوى، رئيــس مجلـــس النـــواب، جاء بها:- «بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم .. يُشرفنى أن أعرب لسيادتكم والوكلاء وأعضاء مجلسكم الموقر عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بـدوام التوفيــق والســداد.. إن حلول هذا الشهر الكريم بما يحمله من نفحات الصبر والإيمان والدعوة إلى قيم الإيثار والعطاء .. نجد فيه مناسبة لتأكيدأواصر التعاون والتضامن وترسيخ أطر التكاتف والتآزر مع كافة

المؤسسات الوطنية العريقة .. لدفع مسيرة العمل الوطنى وبلوغها، لمرتجيات الشعب المصرى العظيم، حفظ الله مصر واحة للخير والأمان، وكل عـــــام وسيــادتكم بخـــير».

كما بعث وزير الداخلية - برقية تهنئة للسيد الفريق، أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،.. جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيبُ لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات. وإننا فى هذه الأيام المباركة نبتهل إلى المولى العلى القدير

أن يوفقنا جميعاً للوفاء بمسئوليتنا الوطنية .. وأن يبقى بفضل وعده الحق ترابط جناحى الأمن " قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الأبية "مع الأمة المصرية العريقة على مدار الزمان .. حفظ الله قواتنا المسلحة وأبطالها ورحم شهدائنا ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد الفريق أحمد فتحى خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها:- «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يُطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.

إذ تستقبل الأمة الإسلامية هذه المناسبة المباركة فى كل عام والتى تتعطر فيها القلوب بذكر المولى جل فى علاه .. وترتقى فيها قيم الإيثار والعطاء سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم ، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة علينا بالخير واليمن والبركات .. إنه نعم المولى ونعم النصير

وكل عام وسيادتكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها:- «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يُطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم .. أن نعرب لفضيلتكم ولجميع العاملين بدار الإفتاء المصرية .. عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا لشخصكم الكريم بدوام التوفيق والسداد .. وأن تظل دار الإفتاء المصرية منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير، تهدى سبيل القاصدين سائلين المولى عز وجل .. أن يُعيد عليكم هذه الأيام المباركة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وعزة وإزدهار، وكل عـــــــام وفضيلتكم بخـــــير».

كما بعث محمود توفيق - وزير الداخلية - برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها:- «يُسعدنى أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيـادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين .. والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، إننا إذ نستقبل هذا الشهر الفضيل الذى يرسخ فى النفوس العزيمة والإيمان وسماحة الدين الحنيف .. فإننا نبتهل إلى الله أن يوفقنا للنهوض بمسئوليتنا الوطنية والإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى فداءً للوطن راجين من المولى سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم .. وأن يُعيد عليكم هذا الشهر الكريم ومصرنا الغالية فى رفعة وإزدهار، وكل عـــام وأنتــم جميعــاً بخــير».