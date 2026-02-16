الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن الفنان أحمد رزق عن قرب عرض مسلسله الجديد اللون الأزرق أمام النجمة جومانا مراد، وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان لعام 2026. جاء الإعلان عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث نشر صورًا ترويجية للمسلسل، مؤكدًا أن العمل سيكون من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي.

نجوم الفن أحمد رزق وجومانا مراد يتألقان بأناقة اللون الأزرق في النصف الثاني من رمضان

تجسد أحداث مسلسل اللون الأزرق قصة إنسانية اجتماعية مشوقة، تدور حول شخصية «آمنة» التي تعود إلى مصر مع زوجها «أدهم» وابنهما «حمزة» بعد انتهاء عقد عمل الزوج في الإمارات بشكل مفاجئ. تواجه الأسرة تحديات صعبة في رحلتها لاستكمال علاج الطفل الذي يعاني من طيف التوحد، وسط ضغوط نفسية ومهنية متزايدة.

قصة مسلسل اللون الأزرق

يتعمق المسلسل في معاناة «آمنة»، حيث تسيطر عليها هواجس حلم متكرر ينذر بقرب رحيلها، مما يزيد من خوفها العميق من ترك طفلها وحيدًا في مجتمع قاسٍ.

أبطال مسلسل اللون الأزرق

يضم مسلسل اللون الأزرق مجموعة من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، حيث يتشارك البطولة كل من جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، أحمد بدير، كمال أبو رية، حنان سليمان، يارا قاسم، وكنزي هلال. المسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج سعد هنداوي، ويعد من الأعمال المرتقبة في موسم رمضان المقبل.