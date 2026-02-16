نعرض لكم الان تفاصيل خبر بنيان تؤجر مبنى A5 بالكامل لصالح شركة نستله مصر مقابل 834 مليون جنيه من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 16 فبراير 2026 04:59 مساءً - حمدي أحمد – أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة، عن تأجير مبنى A5 بالكامل لصالح شركة نستله مصر، لمدة 6 سنوات اعتبارًا من مارس المقبل، مقابل 30.4 دولارًا للمتر المربع، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.

وبموجب شروط عقد الإيجار، ستشغل شركة نستله مصر كامل المساحة البالغة 6,888 مترًا مربعًا؛ دعمًا لنمو وحدة خدمات الأعمال المشتركة التابعة لها (Nestlé Business Services – NBS).

وكانت شركة بنيان قد استحوذت على المبنى في أثناء مرحلة الإنشاء في نوفمبر 2023 من خلال خطة سداد منظمة تمتد 7 سنوات، ومع الاستلام الرسمي للمبنى أدرج ضمن الميزانية العمومية للشركة.

ومن المتوقع أن يبدأ في تحقيق تدفقات نقدية إيجابية في أثناء عام 2026، ومن المخطط أن تصل إجمالي الإيرادات الإيجارية من مبنى A5 بالقاهرة الجديدة إلى 834 مليون جنيه على مدار مدة التعاقد.

يأتي هذا الإعلان عقب الانتهاء من استلام مبنى A5 في سبتمبر 2025، الذي أُضيف إلى محفظة بنيان التشغيلية كأصلها التاسع ضمن أصولها ذات العائد الدوري.

من جهته، قال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة بنيان، إن تأجير كامل مبنى A5 لصالح شركة نستله مصر يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في اختيار المواقع وصلابة علاقاتها مع المستأجرين.

وأضاف أن استقطاب علامة عالمية بهذا الحجم يشير إلى قدرة الشركة على التنفيذ وتحقيق القيمة بسرعة وكفاءة.

