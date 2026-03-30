ضبط 8000 لتر سولار محملة على سيارة بفنطاس قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:32 مساءً - فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى، قيام قائد سيارة نقل فنطاس محملة بـ 8000 لتر من المواد البترولية "سولار"، تم تجميعها وحجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من إحدى محطات الوقود كائنة بمنطقة غرب النوبارية بالبحيرة بدون تصريح وبمساعدة المدير المسئول بالمحطة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف محطة الوقود المشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته 1000 لتر مواد بترولية "سولار"، تم حجبها لإعادة بيعها بأزيد من السعر المقرر بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.