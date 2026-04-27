يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 09:37 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب “أولد ترافورد” حيث يستضيف مواجهة قوية تجمع بين مانشستر يونايتد وبرينتفورد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا مهمًا لكلا الفريقين في هذا التوقيت من الموسم.

تُقام المباراة على أرضية ملعب أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد، حيث يدخل أصحاب الأرض اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة تعزز من موقفهم في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. في المقابل، يسعى برينتفورد لتقديم أداء قوي خارج ملعبه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام فريق كبير بحجم مانشستر يونايتد.

وضع مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث برصيد 58 نقطة، ويأمل في الحفاظ على موقعه ضمن المربع الذهبي لضمان العودة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. بينما يتواجد برينتفورد في المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ويبحث عن تحسين مركزه في جدول الترتيب وإنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

تُقام المباراة يوم الاثنين 27 أبريل 2026، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

تنقل شبكة قنوات “beIN SPORTS” مواجهة مانشستر يونايتد وبرينتفورد بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء، إضافة إلى التعليق الصوتي للمعلق عصام الشوالي الذي يرافق أحداث المواجهة.